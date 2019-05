Editie aniversara Untold 2019: Arstisti celebri pe scena Daydreaming de la Cluj Napoca

Scena Daydreaming by Kaufland își descoperă numele din line-up-ul ediției Aniversare Untold 2019! Acid Pauli, Bedouin, Black Coffee și Blond: Ish B2b Yokoo – sunt doar câțiva dintre artiștii care vin în vară, la Cluj-Napoca!Scena Daydreaming este una dintre cele mai colorate scene ale festivalului UNTOLD și este oferită în fiecare an de partenerul Kaufland România. Și în acest an scena Daydreaming aduce unii dintre cei mai apreciați artisti ai muzicii slow-house și nu numai.Experiența Daydreaming e mai mult decât o scenă de muzică electronică din cadrul festivalului UNTOLD. Aduce inspirație spirituală și multiculturală de calibru, pe ritmuri de slow house, playa-tech, instrumente tradiționale și frecvențe etnice de world music.Artiștii care vor susține ediția aniversară UNTOLD Daydreaming prin petreceri magice de zi și de noapte, sunt unii dintre cei mai reprezentativi pentru acest nou val muzical, la nivel mondial: Acid Pauli, Bedouin, Black Coffee, BLOND:ISH b2b YokoO, Damian Lazarus, Kerala Dust, Lee Buridge, Matthew Dekay, Monolink (live), Oceanvs Orientalis și Viken Arman.Abonamentele pentru cele patru zile de festival se pot achiziționa de pe untold.com. Festivalul UNTOLD are loc în perioada 1-4 august, la Cluj-Napoca.