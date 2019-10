Editie BZI LIVE aplicata si detaliata despre domeniul cu cea mai mare dezvoltare economica in Iasi - GALERIE FOTO, VIDEO

Lenuta Alboaie BZI LIVE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); •Joi, 3 octombrie 2019, incepand cu ora 15.00 in Studioul BZI LIVE a fost programata o editie legata de domeniul cu cea mai mare dezvoltare si importanta in economia Iasului. Prezent in platoul BZI LIVE a fost universitarul si specialistul care se ocupa de pregatirea resursei umane in IT, prof. univ. dr. Lenuta Alboaie - prodecan al Facultatii de Informatica din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi. Alaturi de domnia sa, dialogul s-a axat pe: performanta in IT, piata muncii din acest domeniu, despre Inteligenta Artificiala, orasele ce vor deveni dependente de tehnologie si despre protectia datelor private• Emisiunea cu invitatul de astazi poate fi urmarita AICI 01 ...