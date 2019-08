Editie BZI LIVE cu impact emotional, psihologic si de efect esentiala pentru familie si comunitate - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 29 august 2019, incepand cu ora 15.00 si doar in Platoul BZI LIVE este programata o editie speciala cu impact emotionant, psihologic si de efect esentiala pentru familie si comunitate. Invitat aparte este psihologul Cristina Danilov, profesionist cu o vasta experienta in domeniu. Absolventa a domeniilor, Psihologie si Litere si a unui masterat in Drept din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi, a activat in cadrul Universitatii Petre Andrei (UPA), pasionata de lumea Literaturii, cu o vasta experienta pe segmentul consilierii psihologice a condamnatilor din penitenciare de maxima siguranta, Cristina Danilov a fost si sef serviciu Autoritate Tutelara, Protectia Minorilor si Famil ...