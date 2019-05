Editie de impact in zona educationala cu un profesor al Universitatii Tehnice din Iasi

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 28 mai 2019, ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este invitat sef lucrari dr. Lidia Alexa- Departamentul de Inginerie si Management al Universitatii Tehnice (TUIASI) Gheorghe Asachi din Iasi. Aceasta a fost beneficiara unei burse Fulbright al Universitatii din Rochester in calitate Visting Professor. Domnia sa va oferi detalii si informatii ce tin de experienta avuta in aceasta perspectiva, despre proiectele pe care le deruleaza acum in cadrul institutiei de invatamant superior pe care il reprezinta, sansele pentru ca tineriii sa obtina o asemenea oportunitate de studiu. De asemenea, despre realitatile educationale contemporane, despre vizita unei delegatii din Statele ...