Editie de impact la BZI LIVE! Detalii importante despre o afectiune tot mai prezenta in randul iesenilor -LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepem o noua saptamana in studioul BZI LIVE, cu o editie de interes pentru toti iesenii si nu numai. Luni, incepand cu ora 13.00, toti cei care ne vor urmari vor avea ocazia sa afle detalii importante despre o problema din ce in ce mai prezenta in societatea romaneasca. Astfel, in studioul nostru se va afla dr. Andreea Nester, medic specialist psihiatru in cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi. Alaturi de moderatoarea Roxana Caraiman, timp de aproximativ o ora, se va discuta despre o afectiune cunoscuta in ziua de azi ca Sindromul Italia. Aceasta problema a capatat amploare in ultimii ani, iar acest lucru se observa si in randul pacientilor care ajung pe mainile specialistilor. In cadru ...