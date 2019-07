Editie de impact la BZI LIVE! Prof. univ. dr. Rodica Ghiuru ofera informatii de interes pentru toti iesenii

837 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Finalul saptamanii aduce o noua editie de interes a emisiunii BZI LIVE! Vineri, incepand cu ora 13.00, in studioul nostru se va afla prof. univ. dr. Rodica Ghiuru, sefa Clinicii V Geriatrie din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate din Iasi. Astfel, timp de aproximativ o ora, vor fi dezbatute subiecte de interes pentru toti iesenii si nu numai. Toate femeile trebuie sa urmareasca aceasta emisiune! Dr. Oana Badulescu ofera informatii extrem de importante - LIVE VIDEO Alaturi de moderatoarea Roxana Caraiman, prof. univ. dr. Rodica Ghiuru va vorbi despre noutatile existente in geriatrie, specialitate medicala care are drept obiective asistenta medicala din ingrijirea acuta, cronica preventiva, de recuperare si termin ...