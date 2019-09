Editie de IMPACT! Toate detaliile despre cel mai asteptat eveniment sportiv al anului, la BZI LIVE - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, incepand cu ora 11.00, in studioul BZI LIVE va avea loc o noua editie de interes, dedicata tuturor celor care iubesc sportul. Astfel. Timp de aproximativ o ora, in platou se va discuta despre cel mai asteptat eveniment sportiv al anului, Raliul Iasului. Toti impatimiti sportului pe patru roti sunt invitati sa urmareasca aceasta emisiune pentru a afla ultimele detalii despre etapa care va avea loc in perioada 5 - 7 septembrie. Toate detaliile vor fi oferite de Dan Avatajitei, director marketing, care va dezvalui, in premiera, ultimele surprize pregatite pentru cei care vor fi prezenti pe traseu. Raliul Iasului va alinia la start cei mai importanti piloti si masini cu sute de cai putere. Astfel, s ...