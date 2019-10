Editie de IMPACT! Vasile Citea, presedintele Federatiei Romane de Box, in direct la BZI

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incheiem aceasta saptamana cu o noua editie de impact a emisiunii BZI LIVE, dedicata tuturor celor care iubesc sportul de contact. Astfel, vineri, incepand cu ora 15:00, in studioul nostru se va afla Vasile Citea, presedintele Federatiei Romane de Box si membru in Comisia de Educatie, Cercetare Tineret si sport. Timp de aproximativ o ora, alaturi de moderatorul Cristian Hitruc, la BZI LIVE se va vorbi despre situatia in care se afla box-ul romanesc, dar si despre performantele inregistrate de sportivii ieseni. Totodata, invitatul acestei editii va vorbi si despre viitorul acestui sport in Romania si despre cat de greu este drumul catre inalta performanta. Printre altele, se va discuta si despre necesi ...