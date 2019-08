EDITIE DE INTERES: Despre problemele medierii si beneficiile aduse de mediatori, in direct la BZI

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, incepand cu ora 13.00, in studioul BZI Live, va avea loc o noua editie de interes pentru ieseni - si nu numai. In platoul nostru, alaturi de moderatorul Roxana Caraiman, invitata va fi Liliana Stefan, mediator. In cadrul emisiunii se vor analiza roadele muncii mediatorilor, interesul aratat de catre justitiabili pentru aceasta metoda de solutionare a conflictelor, precum si despre modificarile legislative care ar putea ajuta la decongestionarea sistemului judiciar din Romania. Ce rol are mediatorul? Care sunt efectele introducerii medierii in Romania? Care a fost cel mai dificil caz? Care a fost cel mai reusit caz de mediere din experienta doamnei Liliana Stefan? Acestea sunt doar cateva dintr ...