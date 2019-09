Editie de maxima importanta la BZI LIVE! Totul despre poluarea din Iasi! Seful Garzii de Mediu ofera cel mai noi informatii despre acest fenomen si nu numai

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, incepand cu ora 13:00, va avea loc o noua editie plina de interes a emisiunii BZI Live. Invitatul Roxanei Caraiman, moderatoarea emisiunii, este un specialist dintr-un domeniu de care tot mai multe persoane sunt interesate. Gheorghe Bacusca, comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu- Comisariatul Judetean Iasi va fi prezent in studioul BZI Live pentru a oferi mai multe detalii despre campaniile pe care le deruleaza comisarii de mediu, ce probleme au descoperit in urma efectuarii verificarilor in teren, ce inseamna poluarea si cum poate contribui fiecare dintre noi la stoparea acestui fenomen si ce masuri au fost luate dupa ce Iasul a fost declarat cel mai poluat oras din tara. Toti cei care d ...