Editie de NOTA ZECE in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE! Un dialog pentru o intreaga generatie  - LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 27 mai 2019, incepand cu ora 15.00, in lumina reflectoarelor Platoului Studioului BZI LIVE este programata cea de-a 309-a editie - dialog ce scoate in prim plan si pune in valoare oameni din domeniile educationale, culturale sau istorice. Astfel, invitati speciali la o productie media de NOTA ZECE vor fi trei tineri aparte din cadrul primei universitati moderne a Romaniei - Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi. E vorba de Adelina-Maria Tudurachi de la Facultatea de Drept, Daniela Obreja (casatorita Raducanescu - n.r.) din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei respectiv Marian Dalban, reprezentant al studentilor in cadrul Senatului Universitatii Cuza. Alaturi de cei trei vor fi abordate elemente ce se vor le ...