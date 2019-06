Editie - dialog in Platoul BZI LIVE SUPERBA alaturi de profesorul si regizorul Ciprian Hutanu. Detalii despre succesul unui proiect artistic derulat in Germania - LIVE VIDEO

797 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 24 iunie 2019, incepand cu ora 11.00, in Platoul Studioului BZI LIVE se va derula cel de-al 329-lea dialog pe segmentul educational, cultural, artistic, religios, istoric, muzical si al ideilor respectiv mentalitatilor! Astfel, continua sirul invitatilor interesanti si valorosi din zona teatrala a Iasului. De aceasta data, in prim-plan va fi prof. univ. dr. Ciprian Hutanu, Facultatea de Teatru a Universitatii Nationale de Arte George Enescu (UNAGE). Alaturi de domnia sa vor abordate elemente legate de proaspata reusita a piesei lui Samuel Beckett, "Asteptandu-l pe Godot", pusa in scena de Compania de Teatru "Synchret", alcatuita din studenti si profesori de la Facultatea de Teatru di ...