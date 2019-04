Editie - dialog in Studioul BZI LIVE cu doi tineri de succes si un important profesor - psiholog de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi - GALERIE FOTO, VIDEO 

Ana Plumb Oana Danila Iulian Marian Lungu2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 15 aprilie 2019, incepand cu ora 15.00, in Platoul Studioului BZI LIVE s-a derulat o noua emisiune (cea de-a 283-a pe zona educationala, culturala, istorica si religioasa - n.r.) dedicata tinerilor implicati in miscarea studenteasca de la prima universitate moderna a Romaniei - Alexandru Ioan Cuza - UAIC din Iasi • A fost invitat si un profesor - psiholog care a oferit detalii de interes si importanta in dezvoltarea profesionala si pentru o cariera de succes pentru cei peste 40 mii de studenti din capitala Moldovei • Emisiunea completa cu acestia poate fi urmarita AICI Dialogul s-a axat pe importanta implicarii si activarii intr-o liga sau asociatie studentea ...