Editie din campul de lupta in Platoul BZI LIVE! Jurnalistul militar, Lucian Irimia, vine cu povesti superbe din Bosnia sau Afganistan - LIVE VIDEO

Miercuri, 26 iunie 2019, in studioul BZI LIVE va avea loc o editie de colectie. Incepand cu ora 13.00, alaturi de moderatorul Valentin Hutanu, la BZI LIVE va fi prezent Lucian Irimia, jurnalist militar din Iasi. Impreuna cu acesta, vom afla cele mai interesante lucruri legate de teatrele de razboi. Lucian Irimia este un jurnalist de razboi care a fost prezent in mai multe teatre de operatiuni, a fost in tari precum Afganistan sau Bosnia. Tot ce presupune meseria de jurnalist de razboi, despre cele mai dificile momente intampinate de acesta, despre cum decurge o zi din viata unui jurnalist, dar si despre felul in care lumea percepe aceasta meserie, in direct doar la BZI LIVE. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari o pot face a ...