Editie EXCEPTIONALA la BZI LIVE! In direct cu un lider politic din Iasi! Deputatul Petru Movila va aborda subiecte extrem de interesante pentru ieseni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maine, incepand cu ora 11.00, in studioul BZI LIVE va avea loc o editie extrem de interesanta. Alaturi de moderatorul Roxana Caraiman, invitat special va fi deputatul iesean Petru Movila. Petru Movila va aborda subiecte de actualitate din politica nationala, dar si subiecte de interes local. In alta ordine de idei, Petru Movila va vorbi despre situatia din spitalele din Romania dar si despre dezvoltarea Moldovei. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari invitatului, o pot face folosind rubrica de comentarii dar si pagina de Emisiunile BZI LIVE inregistreaza un real succes, fiecare editie in parte numarand zeci de mii de vizualizari. Ai ratat una dintre emisiunile BZI LIVE?! Nicio problema, le poti vedea dand click pe lin ...