Luni, 3 iunie 2019, incepand cu ora 15.00, in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este programata cea de-a 314-a editie moderata pe segmentul cultural, educational si istoric. Va fi o productie speciala pentru educatia din Romania! Directorul unui mare colegiu - prof. dr. Mihaela Gotcu de la Colegiul National Emil Racovita (CNER) Iasi, alaturi de doi elevi - performeri vor oferi o lectie despre reusita in viata. Este vorba de Emilia Maria Mihut, eleva în clasa a VII-a B, care la Olimpiada Nationala de Matematica de anul acesta (in coordonarea prof. Cristinel Miron - n.r.) a obtinut mentiune si medalie de argint respectiv Radu-Ionut Stoleriu, elev în clasa a V-a D (in coordonarea prof. Catalin Bud ...