Editie incendiara. Catalin Bulgariu, directorul Aeroportului Iasi, revine in platoul BZI LIVE. Detalii incendiare despre o situatie aparuta recent in zona aerogarii

O noua editie intersanta in studioul BZI LIVE. Miercuri, 10 aprilie, de la ora 13.00 in studioul emisiunii va fi prezent Catalin Bulgariu, directorul Aeroportului International Iasi. Invitatul moderatorului Roxana Caraiman, va prezenta pe larg noile proiecte ale regiei pe care o conduce, dar si alte aspecte ce tin de cea mai importanta poarta de intrare in Iasi. Pe langa aceste aspecte, Catalin Bulgariu va explica si situatia aparuta recent in zona Lacului de Acumulare Ciric III, unde au fost probleme cauzate de o deversare de la aerogara. Seful Aeroportului International Iasi va detalia situatia, va prezenta cauzele care au dus la aceasta problema, precum si masurile luate pentru remedierea acestei ...