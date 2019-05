Editie plina de INFORMATII si DETALII, in PREMIERA, despre istoria orasului Iasi alaturi de profesorul si istoricul Laurentiu Razvan de la Universitatea Cuza din Iasi   

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 30 mai 2019, incepand cu ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE va fi invitat unul dintre cei mai apreciati profesori si istorici anume prof. univ. dr. Laurentiu Radvan, Directorul Departamentului de Istorie din cadrul Facultatii de Istorie a Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi. Alaturi de domnia vor fi abordate, alaturi de alte aspecte extrem de interesante, si elemente ce vor avea in prim plan momentul (derulat marti, 28 mai 2019, incepand cu ora 17.00 la Facultatea de Istorie de la Cuza - n.r.) intitulat generic "Cum arata Curtea domneasca din Iasi? Informatii inedite din surse cartografice", coordonat de profesorul Radvan si organizat sub egida UAIC, prin Facultatea de Istorie ...