Editie proaspata in Platoul BZI LIVE. Este invitat unul dintre cei mai indragiti profesori de la un mare colegiu iesean

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 2 mai 2019, incepand cu ora 15.00, in platoul Studioului BZI LIVE va fi prezent la o emisiune dialog unul dintre cei mai indragiti si apreciati profesori din invatamantul preuniversitar iesean. Este vorba de profesorul de Geografie Florin Iancu de la Colegiul National ''Costache Negruzzi''. Alaturi de domnia sa vor fi abordate o serie de tematici ce vor avea in prim plan: munca alaturi de elevi, proiecte pe care le-a derulat si le va implementa in viitor pe zona educationala, munca la catedra, pasiunea pentru profesia pe care o are de decenii. Pe de alta parte, despre universul fascinant al geografiei, tehnici moderne de predare sau noi abordari pedagogice vor fi avute in vedere ...