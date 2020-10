Editorial: Sportul este viata lor si le da putere sa treaca peste baricadele ridicate de coronavirus

Dorința de a concura, de a fi competitivi și de a se afla în competiție le sălășluiește sportivilor în suflet și nu le dă pace.

Cu un stil de viață educat pe sport, în care pregătirea zilnică a intrat în rutină, sportivii au primit o grea lovitură de la noul coronavirus, cel puțin în prima parte a pandemiei, în care regulile instituite excludeau o prezență la antrenamentele obișnuite, în mod organizat, și la competiții, atât în săli, cât și în aer liber. Virusul ne-a obligat pe toți să ne schimbăm modul de viață și de activitate, iar sportivii au trebuit să găsească soluții. Astfel au apărut antrenamentele individuale acasă sau pe lângă casă, unele cu mijloace improvizate, numai să se mențină cât mai mult din forma sportivă.Cine are sportul în sânge nu a renunțat nici în aceste condiții, deși e limpede că nivelul de pregătire nu avea cum să fie similar cu cel dintr-un program normal, la club. Lunile au trecut, iar situația s-a mai relaxat din punct de vedere sportiv, permițându-se, acolo unde a fost posibil, pregătire și meciuri oficiale, cu mențiunea că nu a decurs totul liniar (și nici nu avea cum să fie așa), apariția, inerentă, a mai multor cazuri de coronavirus printre sportivi și în echipe perturbând activitatea.Au fost însă și sportivi, atât profesioniști, cât și amatori, cărora bucuria de a se reîntoarce în competițiile la care tânjiseră atâtea luni părea că le e spulberată. De pildă, ca să dau un exemplu, fiindu-mi proaspăt în minte, tânăra alergătoare constănțeană Nastasia Fotu. Cum, rând pe rând, întrecerile la care plănuise să ia parte s-au anulat, a trebuit să-și schimbe și ea planurile. Totul în slujba dorinței de a concura, de a alerga, de a fi competitivă și de a se afla în competiție. Spirit care le sălășluiește sportivilor în suflet și care nu le dă pace. Nastasia era gata să concureze și la un campionat de maraton, deși nu alergase niciodată pe această distanță. Numai să nu rămână, în palmaresul ei competițional al acestui an, doar cu evoluția la o singură cursă, și aceea la începutul lui 2020!Până la urmă, soluția a venit, sub forma unui semimaraton la Timișoara, în cadrul evenimentului Timisoara City Marathon. În ciuda distanței până acolo, a faptului că, la început, nu cunoștea multe despre posibilitățile organizatorice, studenta din Constanța nu a stat nicio clipă pe gânduri dacă să participe sau nu. S-a interesat, a căutat sprijin, a mers, a alergat și a ocupat locul trei la open. Și astfel și-a găsit liniștea. Concurase din nou. Aceștia sunt sportivii. Sportul este viața lor și le dă putere să treacă chiar și peste baricadele ridicate de coronavirus.