Edituri in pandemie - pierderi semnificative la vanzari, revizuirea planului editorial, eforturi pentru protejarea angajatilor

Editurile din România au fost afectate drastic, în acest an, de pandemia de COVID-19, anularea evenimentelor din industria cărţii reflectându-se în scăderea, în medie, cu aproximativ 50% a vânzărilor. Potrivit reprezentanţilor ART, Grupului Editorial Corint şi Curtea Veche Publishing, în ciuda adoptării soluţiei vânzărilor online, precum şi a deschiderii librăriilor după restricţiile impuse în primăvară de starea de urgenţă, pierderile înregistrate de edituri au rămas semnificative. Într-o estimare optimistă, în 12 - 18 luni s-ar putea reveni la vânzările de anul trecut, scăderea urmând să fie echilibrată de vânzări cu tiraje reduse şi cu amânarea unor titluri. *** Foto: (c) Editura ART/facebook.com Asemenea întregii industrii, Editura ART a fost afectată încă de la debutul pandemiei, închiderea şcolilor, urmată de închiderea librăriilor şi apoi de anularea tuturor evenimentelor reflectându-se în scăderea drastică a vânzărilor, cu aproximativ 30% în luna martie, cu 40 - 60% în luna aprilie şi 35% în luna mai. Conform estimărilor editurii, acest ritm se va menţine până la finalul acestui an. În perioada de lockdown, editura s-a concentrat pe "prelungirile de tiraj, reeditări şi completarea seriilor, investindu-se în titlurile care s-au dovedit bestsellers de-a lungul timpului. Toate cărţile care ar fi trebuit să vadă lumina tiparului la Bookfest au fost eşalonate pe o perioadă mai lungă. "Vânzările realizate în online ne-au ţinut pe linia de plutire. Odată cu redeschiderea librăriilor clasice, vânzările în online au scăzut simţitor, dar din păcate încasările din offline nu au reuşit să compenseze pierderile. Deci nu s-a ajuns la un echilibru, iar curba vânzărilor este în continuare descendentă. Totuşi, comerţul online pare să meargă ceva mai bine comparativ cu anii trecuţi şi deţine în momentul de faţă un procent de 30% din totalul vânzărilor, faţă de 20% cum se întâmpla în mod normal", a declarat, pentru AGERPRES, Eliza Dumitraşcu, PR manager la Editura ART. Cu toate acestea, editura a lansat diverse campanii online prin care le-a propus cititorilor cărţi menite să îi ajute să găsească strategii de rezistenţă şi de înţelegere, de traversare cu bine a acestei crize sanitare. "Proiectul #RefugiulPerfect al Editurii Arthur, prin care vreme de 67 de zile am publicat zilnic pe blogul editurii câte un text-surpriză despre puterea cuvintelor, aşa cum se arată ea într-o carte, Festivalul Arthur, organizat exclusiv online în luna iunie, apoi Caravana Arthur în luna iulie, proiectul audio Arthuroteca, prin care oferim săptămânal pe canalul nostru de Youtube cele mai frumoase fragmente din cărţile autorilor români publicaţi la Arthur, în lectura actriţei Adriana Moca, sunt doar câteva dintre campaniile noastre online", a spus Eliza Dumitraşcu. Foto: (c) Editura ART/facebook.com Odată cu venirea toamnei şi revenirea cititorilor mari şi mici din vacanţe şi concedii, ART propune noi titluri, precum "Povestea Ickabog" de J. K. Rowling, cel mai recent proiect al faimoasei autoare fantasy. Acesta se derulează deja sub forma unui foileton online şi a unui concurs de ilustraţie la care sunt invitaţi să se înscrie cât mai mulţi copii. 34 de desene câştigătoare vor fi publicate în cartea care apare anul acesta la Editura Arthur. Totodată, a fost lansată colecţia Apolodor Explorator cu volumul "Descoperim cu Apolodor, în Deltă, păsările-n zbor" de Florin Bican, cu ilustraţii de Dan Ungureanu. *** Foto: (c): Editura Corint/facebook.com Pandemia a lovit piaţa editorială din plin, iar efectele s-au văzut imediat ce librăriile s-au închis, Grupul Editorial Corint înregistrând o scădere medie de aproape 60% în cele două luni de carantină, comparativ cu media primului trimestru. Pandemia nu a însemnat însă oprirea totală a activităţii editurii. "Planul editorial s-a redus cu aproape 70% în cele două luni de pandemie, procent pe care, în lunile de vară, l-am crescut la 60% din planul editorial iniţial şi a fost adaptat situaţiei actuale. Dacă în luna martie planul nostru de tipar nu a suferit modificări, în luna aprilie am redus nu doar numărul de apariţii editoriale, ci şi tirajele, cu 30 - 40%, în încercarea de a ne adapta cât mai bine la condiţiile pieţei. Din planul de tipar iniţial am păstrat doar acele titluri pe care le-am considerat că ar fi de interes pentru această perioadă şi al căror public se regăsea foarte uşor în online. Deşi s-a lucrat cu un efectiv mult diminuat, în lunile aprilie şi mai am finalizat negocierile pentru câteva titluri noi, am semnat contractele de copyright pentru titluri care vor apărea la sfârşitul acestui an sau în cursul anului viitor şi am transmis oferte pentru alte titluri care ni s-au părut interesante şi pe care sperăm să le adăugam curând în portofoliu", a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Grupului Editorial Corint, Roxana Liritis. Ea a spus că, deşi online-ul va fi în continuare prima opţiune pentru mare parte din publicul cititor, există şi numeroşi cititori care se bucură de redeschiderea librăriilor. În ciuda acestui fapt, până la sfârşitul verii vânzările nu au depăşit 50 - 55% din media primului trimestru. "Scenariul optimist ar fi să ajungem până la finalul anului la 70 - 75% din media primului trimestru (ţinând cont de faptul că primul trimestru este o perioadă mai slabă pentru toate industriile, nu numai cea editorială). O estimare, de asemenea, optimistă ar fi ca în 12 - 18 luni să revenim la vânzările de anul trecut. Vom încerca să echilibrăm această scădere de vânzări cu tiraje reduse şi, poate, cu amânarea unor titluri. Lucrăm cu o schiţă de plan până la sfârşitul anului, dar, la începutul fiecărei luni, rediscutăm planul de apariţii pentru luna următoare, ţinând cont de evoluţia pieţei", a arătat Roxana Liritis. Printre noutăţile toamnei, Grupul Editorial Corint anunţă volumele: "Întotdeauna diavolul" de Donald Ray Pollock (colecţia Corint Fiction), "Industriile viitorului. Omul şi evoluţia economică în era digitală" de Alec Ross (colecţia Corint Future), "Securitatea noastră cea de toate zilele. Flori Bălănescu în dialog cu Cristian Troncotă" (colecţia Corint Istorie Autori Români), "Prin cafenelele din Micul Paris" de Maria-Magdalena Ioniţă (colecţia Istorii urbane), "Şi apoi s-a dezlănţuit iadul" de Richard Engel (colecţia Corint Istorie), "Houdini. Marea evadare" de Kerri Maniscalco (colecţia Leda Edge). De asemenea, în colecţia Aventură & Mister va apărea cartea a şaptea din seria "Vânătorii de comori", semnată James Patterson - "Prada de la antipozi!", iar pentru cei mai mici dintre cititorii Corint editura pregăteşte noi aventuri ale unora dintre cele mai îndrăgite personaje ale lor din colecţia Poveşti ilustrate - "Bondărel îşi serbează ziua", a şaptea carte din această serie. *** Foto: (c) Curtea Veche Publishing/facebook.com Curtea Veche Publishing a fost, la rândul ei, "greu încercată de pandemie", s-a concentrat şi mai mult pe mediul online, a refăcut strategia de marketing, a revizuit cu cea mai mare atenţie planul editorial, a iniţiat promoţii şi a făcut eforturi pentru a proteja angajaţii. "Am adus mai aproape de cititorii noştri cărţile de psihologie practică şi platforma de dezvoltare carticheie.ro, care s-au dovedit a fi de foarte mare ajutor în timpuri grele. Un efort deosebit a fost făcut pentru a aduce la cald o analiză pertinentă a efectelor pandemiei prin cartea "Lumea de mâine. Ce urmează după pandemie?", coordonată de Olivia Toderean, Sergiu Celac şi George Scutaru, o carte în care au fost adunate 43 de opinii de la experţi naţionali şi internaţionali de cea mai mare anvergură", a declarat, pentru AGERPRES, Miruna Meiroşu, PR manager Curtea Veche Publishing. În ceea ce priveşte proiectele acestei toamne, Curtea Veche Publishing a lansat, printr-un interviu online, cartea "Cum merge lumea" de Noam Chomsky, aceasta fiind urmată de câteva apariţii editoriale precum autobiografia Melindei Gates - "Un moment de ascensiune", noua carte a părintelui educaţiei financiare Robert T. Kiyosaki - "FAKE, bani, profesori şi active contrafăcute" sau cartea lui Jamie Oliver dedicată vegetarienilor - "VEG". Pentru cei mai mici dintre cititori, Curtea Veche Publishing urmează să publice în curând o nouă carte din colecţia Poveştile Cristinei - "Ale şi sufletul cărţilor" şi un thriller young adult de M. A. Bennett - "S.T.A.G.S.". AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Popescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)