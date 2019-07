Edu a fost numit director tehnic la Arsenal Londra

Edu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul mijlocas brazilian al echipei Arsenal Londra Edu a fost numit director tehnic al clubului englez. In varsta de 41 de ani, Edu a fost coordonator general la nationala Braziliei din 2016, iar anterior a fost director tehnic la Corinthians Sao Paulo. George Puscas, în vizorul mai multor echipe din Spania! "Varf extraordinar, da senzatia ca e superior" Potrivit clubului Arsenal, Edu va colabora indeaproape cu antrenorul Unai Emery. Edu a evoluat in perioada 2001/2005 la Arsenal, cand a fost coechipier cu Vieira, Pires si Henry. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. directo ...