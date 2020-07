Eduard Marin, prima reactie dupa trimiterea in instanta a dosarului Polaris de catre DNA

În urmă cu scurt timp, fostul deputat Edurard Martin a postat pe pagina sa de Facebook o reacție oficială cu privire la dosarul trimis în judecată azi de către procurorii DNA, legat de ancheta Polaris.Iată postarea integrală făcută de Edurard Martin:Ma suna azi un prieten si imi spune "Bai nene tu inca vinzi politic, ca te-a trimis deneau' in judecata in ajunul campaniei electorale". O fi asa, nu zic nu, dar povestea asta cu politica dupa 12 ani de politica nu ma pasioneaza. A fost un wake-up call de la prietenul meu si am zis sa scriu ceva aici.Asa, deci iar m-a trimis deneau' in judecata, de data asta pentru alte infractiuni pe care le-as fi facut. Nu am vorbit niciodata public despre dosarele mele, dar acum o voi face, doar un pic, asa de incalzire deocamdata.Dosarul 1, denumit si dosarul PolarisSunt doua acuzatii:Acuzatia 1Ca as fi fost de acord ca Polaris sa fi participat la licitatia din 2008 cu un tarif supraevaluat si anume tariful de colectare deseuri menajere. Acest tarif este de 162 de lei/tona de deseu colectat, sortat si transportat la groapa de deseuri. Acuzarea spune ca acest tarif ar fi trebuit sa fie de 80 de lei/tona, nu 162.. Eu am facut in ultimii 2 ani ani o analiza privind tariful de colectare deseuri menajere din 225 de orase din Romania,analiza pe care o voi prezenta la momentul potrivit. Media nationala acestui tarif la anul 2008 a fost 210.93 lei/tona de deseu. Deci tariful Polaris a fost la nivelul anului 2008 sub aceasta medie. In prezent, tariful mediu din aceste orase este de 455,21 lei/tona deseu colectat si transportat la groapa. Polaris are tot 162 de lei pe tona, adica de aproape trei ori mai mic decat media, deoarece precum stiti primaria Constanta nu a vrut nici in ruptul capului sa-l actualizeze cu inflatia, desi Polaris a castigat inca din 2012 acest drept. Au trecut 8 ani si nici fostul primar Mazare, nici actualul primar Fagadau, nu au respectat un drept castigat in instanta de Polaris, dar asta e o alta discutie. By the way, tariful Polaris actualizat cu inflatia ar fi cam 198 lei/tona, muuuuult sub cei 455,21 lei/tona media nationala din celelalte orase. Sa nu uitam, atat acuzarea cat si instanta de fond spun ca tariful ar trebui sa fie 80 de lei/tona. Pe cale de consecinta ori toate orasele din tara au tarife de colectare "penale" , chiar mega penale", Polaris fiind o firma "micro penala" ori acuzatia e fara fundament, fiind vorba de o piata concurentiala Cred in varianta doi, dar vedem ce iese la final....eu am documentele oficiale de la primarii (si nu numai eu). Mi-am luat 5 ani la fond pentru asta. Sunt curios cat o sa ia cei cu tarif de 1100 de lei/tona de la primariile din tara, ma rog de fapt toti cei care au peste 80 de lei/tona, adica toti. Pe bune, toata lumea la puscarie nene, ca vorba lui nea Becali "ce puscaria nu e pentru oameni"?? Retorica intrebarea, dar raspund mai jos la ea.Acuzatia 2Mita 7 milioane de euro data de mine lui Radu Mazare. Parca ma si vedeti cum am plecat cu portbagajul plin cu 7 milioane de euro si i-am descarcat lui Mazare banii pe prispa casei, nu? Pai asa spun titlurile boombastice din presa, ca i-am dat lui Mazare 7 milioane de euro. In fapt sunt acuzat ca am facut publicitate fictiva timp de 7 ani la TV Neptun, ca nu s-au dat clipurile Polaris in schimbul platilor catre Neptun a fost laudat Che Guevara, scuze Mazare. Are sens sa fac comentarii aici? Ma intreb oare, exista printre voi oameni care au vazut aceste clipuri de-a lungul anilor, privind colectare separata a deseurilor, sacul galben etc. etc. etc.? Stati, poate mai corect ar fi sa intreb, exista constanteni care nu au vazut aceste clipuri de-a lungul anilor? Spuneti repede sa va cer martori in apel, ca la instanta de fond toate declaratiile celor 50 de martori care au vorbit despre faptul ca aceste clipuri s-au dat pe TV Neptun, au fost inlaturate ca fiind nesincere si a ramas ca a fost totul fictiv, ca nu s-au dat si deci e mita. Nu mai intru in amanunte si anume ca eram obligati de lege sa facem aceasta publicitate sub sanctiunea rezilierii tuturor contractelor din tara pe care Polaris le are. E vorba de tintele de tara pe colectare separata deseuri reciclabile. Apropo, fictivitatea acestui contract cu TV Neptun a fost singura proba pentru acuzatia de dare de mita. Mi-am luat 3 ani la fond pentru asta.Dosarul 2Acuzatia 1Evaziune fiscala ca Polaris a inchiriat utilaje de la firme afiliate, firme ce sunt cu taxele la zi si bineinteles, ca nu se putea altfel, evaziune fiscala pe contractul cu TV Neptun. Nu trebuia domne' sa le fac, asa zice acuzarea, nu e domne' corect dpdv managerial. Ia treci matale la puscarie ca ti-ai analizat singur oportunitatile de afaceri fara sa ne intrebi pe noi. Dosarul preturilor de transfer, taxe achitate pe tranzactie. Gata ma opresc, ca nu dau apararea aici.Acuzatia 2Delapidare -- asta e de vis si apoteotica, deci eu mi-am furat cu aceste contracte "fictive" profitul din firma. Ok, eu beneficiarul real al profitului, mi-am furat profitul care imi revenea mie, in orice moment stabileam asta ca asociat la Polaris. Nu mai continui ca e suficient, e clar, sunt urmasul lui "nea Bachus" in acceptiunea parchetului.Apropo, mai stiti ca am fost arestat in acest dosar in 2017? Arestat in dosar de evaziune fiscala fara ca parchetul sa fi cerut contabilitatea firmei Polaris, contabilitate pe care a cerut-o abia un an mai tarziu? Pai da, nu au mai apucat ca trebuia sa fiu arestat in data de 3 octombrie, exact in ziua in care in sfarsit consiliul local votase ce era corect si anume sa acorde inflatia castigata prin instanta in urma cu 5 ani. "Prietenii" stiu de ce am fost "umflat" chiar in ziua de 3 octombrie. Nu-i asa dragi "prieteni"?????In dosarul asta se face, evident, legatura cu primul dosar, ca sa dea bine in campania ce urmeaza.62 de zile de puscarie, cu 2 bolnavi de HIV in celula si unul cu hepatita C, cu un criminal care omorase doua femei. Mai nasol a fost cand a venit unul intr-o noapte care omorase pe langa centrul vechi pe cineva si nu-si aducea aminte exact momentul crimei. Dormeam cu capacul de conserva sub perna in caz de ceva (noroc cu filmele cu ninja pe care le-am vazut). Ma obisnuisem deja cu plosnitele care imi mergeau pe fata dimineata si care cand ciupeau o luai razna in cei 12 metri patrati, cu sobolanul "Gica" care venea la ora fixa sa manance, ca in lipsa de alte "pet-uri" pe care le indragesc, era bun si ala. Pacat ca intr-o noapte a fost omorat de niste motani; sa vezi ce lupta a fost pe la 5 dimineata la singura fereastra de 20 cm/50 de cm unde ne-am ingramadit toti cei 6 care vietuiam in 12 metri patrati sa vedem tristul spectacol la lumina reflectorului inchisoriiMisto tratamentul nu? Am construit impreuna cu familia mea de la zero, incepand din anul 1998 o firma care azi 1500 de angajati si care in 22 de ani a platit la bugetul statului peste 130 de milioane de euro. De banii astia mi-au alocat un sobolan care nici macar nu avea par, era chel, cred ca avea o boala ceva si nici bataie nu stia, niste plosnite enervante, un criminal in serie si muuuuult mucegai.Stiti ce e cool in viata asta? Arestat, omorat, anihilat in vreun fel, dovezile dreptatii si adevarului raman si eu personal m-am asigurat ca vor fi multi care le vor prezenta in caz ca-mi rup gatul cu motocicleta (de lux) cum ii place acuzarii sa scrie prin rechizitoriile mele. Si mai e ceva bun in lumea asta, am vazut si auzit ca exista procurori si judecatori corecti. Nu voi ataca niciodata justitia care de multe ori a facut dreptate, atat mie cat si firmei Polaris.Vorba lui bunicu' care intre 1952 si 1964 a facut puscarie politica si caruia nu i-a mai ramas niciun os intreg pana la iesirea din detentie si niciun dinte in gura pierduti fiind in cadrul reeducarii --"nu sistemul chinuie romanii, ci romanii chinuie romanii".Sanatate tuturor si purtati mascuta, e naspa treaba cu covidul!