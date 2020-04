Educatie la distanta: 826 de milioane de elevi nu au computer acasa, iar 706 milioane nu au internet

Jumatate din numarul total al cursantilor din lume, respectiv 826 milioane de elevi si studenti, "nu au acces la un computer la domiciliu", iar "43% (706 milioane) nu au internet acasa", subliniaza Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), in contextul in care educatia la distanta este promovata in majoritatea tarilor care se confrunta cu pandemia de COVID-19.