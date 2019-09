Educatoare din Bacau santajata de fostul iubit. Este incredibil cu ce o avea barbatul la mana

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanara educatoare din Bacau a picat in plasa fostului ei iubit dupa ce acesta a santajat-o cu fotografii in care femeia aparea nud. Femeia a sesizat politistii care au demarat o ancheta in acest dens. Cei doi fosti iubiti au avut o relatie de trei luni. Barbatul i-a trimis cateva dintre fotografii pe amenintand-o ca daca nu ii ofera 2.000 de lei va arata tuturor ce fel de educatoare este. In momentul in care barbatul ii solicita bani in schimbul fotografiei, femeia il avertizeaza ”E santaj, boul satului”. Ionut Cristinel : „mai vrei? mai clare am daca vrei” Educatoarea :„si daca ai ce” Ionut Cristinel: „daca nu-mi dai 2000 le pun pe net si te fac de c…sunca de praga ce esti&rdqu ...