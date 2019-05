Edward Iordanescu a infirmat declaratiile facute de Ioan Marginean, potrivit carora tehnicianul si-ar fi prelungit contractul cu Gaz Metan Medias

Antrenorul Edward Iordănescu a infirmat, luni, declaraţiile făcute de Ioan Mărginean, potrivit cărora tehnicianul şi-ar fi prelungit contractul cu Gaz Metan Mediaş.

"Eu am contract şi mai multe nu pot să vorbesc. Am discutat multe lucruri (n.r. - cu Gigi Becali), dar nu poate să existe o colaborare când deja e în derulare o altă colaborare. Nu am amănunte suplimentare, nu există. Mă consult cu tatăl meu, cu familia, dar deciziile îmi aparţin. Orice altă speculaţie în plus nu face decât să alimenteze o stare care mi-e îmi creează un disconfort. Mai am un an de contract, am văzut că au ieşit şi alte discuţii din partea Mediaşului, că am prelungit contractul cu Mediaş şi că am bătut palma cu domnul Mărginean, aşa am înţeles că a spus. Domnul Mărginean este preşedintele meu şi prietenul meu, batem palma de câte ori ne întâlnim, dimineaţa şi batem palma de câte ori ne despărţim seara. Am văzut că a spus ce-a spus... mai am un an de contract un an şi vreau să mă gândesc la echipă. Nu am ce să comentez mai mutl. Patronul clubului FCSB poate să declare orice doreşte, îi respect poziţia, mă onorează interesul dinspre domnia sa şi clubul FCSB, la fel cum mă onorează orice apreciere din partea oricărui patron sau conducător din fotbalul românesc. Înseamnă că munca mea este apreciată şi asta nu poate decât să mă bucure", a declarat Iordănescu.

Dorit de FCSB, tehnicianul echipei Gaz Metan a fost, luni, la Pipera, unde a urmărit meciul dintre FC Voluntari şi FC Hermannstadt, scor 2-1, din etapa a XIII-a a play-out-ului Ligii I.