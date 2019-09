Edward Iordanescu, dupa meciul cu U Craiova: 'A castigat echipa care a avut o dinamica mai buna, mai multa agresivitate'

Edward Iordănescu, antrenorul lui Gaz Metan Mediaş, a declarat la finalul partidei cu Universitatea Craiova, de vineri, scor 2-3, că pauza prilejuită de meciurile internaţionale i-a scos din ritm pe jucătorii săi, care au ajuns la două eşecuri consecutive în Liga 1, potrivit Mediafax.

"Nu e un moment bun pentru noi, ne-a scos din ritm această întrerupere pentru echipa naţională. Am gestionat foarte multe momente greşit astăzi. A câştigat echipa care a avut o dinamică mai bună, mai multă agresivitate. Craiova a fost prima la minge în anumite momente, au fost mai proaspeţi. Am simţit de la început că nu avem energia necesară, noi suntem, în continuare, limitaţi ca soluţii", a spus Iordănescu, la DigiSport.

De asemenea, antrenorul lui Gaz Metan Mediaş a tras un nou semnal de alarmă în privinţa lotului de care dispune. Iordănescu spune că este nevoit să facă prea multe improvizaţii, acest lucru influenţând negativ rezultatele obţinute.

"A fost frumos când am legat patru victorii, când am avut opt jocuri fără înfrângere. Trebuie să depăşim cât mai repede această situaţie. Pierdem teren şi avem nevoie de puncte. Eu am făcut apel în mai multe rânduri la conducere şi am discutat acest subiect. Noi improvizăm prea mult, astăzi am jucat cu Dumitru vârf. El poate să joace vârf, el vine mai bine cu faţa la joc. Tragem linie, analizăm ce a fost prost şi trebuie să pregătim jocul de Cupă, după care deplasarea de la Cluj. Au fost conferinţe de presă în care am discutat. E greu în trei fundaşi centrali, dacă se întâmplă ceva rămânem fără fundaşi centrali pe bancă. Am construit echipe şi am mers cu ele în play-off, pentru astfel de echipe trebuie să ai soluţii. Tragem de anumiţi jucători, expunem anumiţi jucători şi nu este ok. Nu vreau să intru mai mult în discuţii", a mai spus Iordănescu.

În urma partidei cu Universitatea Craiova, Gaz Metan Mediaş a ajuns la două înfrângeri consecutive, singurele din acest sezon. Echipa lui Iordănescu se află pe locul 4 în Liga 1, cu 18 puncte, iar în următoarea rundă va juca pe terenul campioanei CFR Cluj.