Edward Iordanescu: 'Sunt suparat pentru ca trebuie sa fac multe improvizații'

Edward Iordănescu, antrenorul lui Gaz Metan Mediaş, s-a arătat nemulţumit de subţirimea lotului de care dispune la finalul partidei cu FC Viitorul, de luni, din etapa a noua a Ligii 1, scor 1-4. A fost prima înfrângere a medieşenilor din actualul sezon, potrivit Mediafax.

"Veneam după o întrerupere competiţională şi ne doream să păstrăm ritmul de dinainte. Cred că fotbalul e uneori nedrept, la fel ca în seara asta. Luaţi statisticile şi vedeţi ocaziile. Portarul lor a fost incredibil (n. red. - Căbuz), a fost omul meciului. Din orice execuţie am încercat să marcăm, mingea nu intra. Tratăm ca atare înfrângere, e dureroasă şi e frustrantă. La 1-0 am avut ocazii mari, clare, de a reintra în joc, dar nu a vrut să intre. Trebuie să acceptăm, să analizăm naivităţile din defensivă, mai ales că noi ne remarcasem pentru un echilibru în joc. Noi ne-am dus cu şi mai mult elan şi automat am lăsat spaţii", a spus Iordănescu, după meciul cu Viitorul, la DigiSport.

Ulterior, Iordănescu a vorbit pe larg despre lotul său, despre care spune că este dificil să se ridice la nivel de play-off, având în vedere subţirimea sa.

"Sunt supărat pentru că sunt pus într-o situaţie delicată în sensul în care trebuie să fac prea multe improvizaţii. Pentru o echipă cu aspiraţii la play-off e greu să inventezi poziţii de joc. Suntem cu poziţii descoperite, suntem cu un singur fundaş dreapta, cu Pleaşcă. Am improvizat cu Romeo, dar el nu poate fi fundaş dreapta în anumite jocuri. Am venit cu doi fundaşi centrali buni, cu Popa, dar nu l-am avut pe Constatnin azi şi nu am avut alte soluţii. În plus, Buş e singurul atacant de profil. E foarte greu să schimbăm şi să rotim de la meci la meci. E supărare mea cea mai mare aceasta. Trebuie să schimbăm eticheta asta de echipă care a fost mereu implicată în lupta pentru evitarea retrogradării", a mai spus Iordănescu.

În urma acestui rezultat, Viitorul Constanţa a urcat pe locul 2, având 18 puncte. De partea cealtă, Gaz Metan Mediaş a pierdut primul meci din actuala stagiune, coborând pe locul 3, tot cu 18 puncte.

În runda următoare, echipa lui Gheorghe Hagi va juca tot pe teren propriu, contra lui Poli Iaşi, în timp ce formaţia pregătită de Edward Iordănescu va juca acasă, contra Universităţii Craiova.