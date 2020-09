Edwin Vermulst, expert in dreptul comertului international si al UE: Trebuie o noua consultare privitoare la proiectul de tehnologia 5G in Romania. Nu e nici macar un singur criteriu tehnic in acest proiect. Criteriile sunt pur politice

Noul proiect de lege privind tehnologia 5G in Romania ar trebui supus unei noi dezbateri publice, pentru a vedea in ce masura modificarile facute de Ministerul Comunicatiilor ia in considerare numeroasele comentarii si critici care au fost formulate in consultarea publica initiala, considera renumitul avocat Edwin Vermulst, cu o vasta experienta in dreptul comertului inernational, implicat in numeroase proceduri de solutionare a litigiilor la Organizatia Mondiala a Comertului.