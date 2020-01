Șef de Politie, prins baut la volan. Ce alcoolemie avea

​

Un poliţist a refuzat să sufle în aparatul alcooltest, după ce a fost oprit de alţi agenţi în timp ce conducea un autoturism, surse judiciare precizând că ar fi vorba despre şeful Poliţiei Câmpiei Turzii, scrie

"Rezultatele analizelor de laborator au indicat o îmbibaţie alcoolică sub 0,80 mg/l alcool pur în sânge, sub limita prevăzută de Codul penal ca fiind infracţiune. Prin urmare, faţă de poliţist vor fi dispuse măsuri de sancţionare contravenţională. De asemenea, verificările pe linie disciplinară continuă.



Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj a declarat, în nenumărate rânduri, toleranţă zero faţă de consumul de alcool la volan, iar de fiecare dată au fost luate măsuri dure în asemenea cazuri, prin urmare, şi în situaţia dată vor fi luate măsuri ferme, cu atât mai mult cu cât persoana în cauză are calitatea de poliţist, organ de aplicare a legii, care veghează respectarea acesteia", se arată într-o informare trimisă, vineri, de IPJ Cluj.

"La data de 9 ianuarie, în jurul orei 22,00, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Naţionale şi Europene, au depistat un conducător auto de 50 de ani, din Câmpia Turzii, în privinţa căruia exista suspiciunea că s-ar afla sub influenţa alcoolului.



Acesta a fost depistat conducând un autoturism pe strada Laminoriştilor (DN 15-E 60) din Câmpia Turzii. Bărbatului i s-a solicitat să se supună testării cu aparatul alcooltest, însă, din motive medicale, a refuzat. Prin urmare, acesta a fost condus la unitatea medicală unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii existenţei/inexistenţei alcoolemiei în sânge", a informat, vineri, IPJ Cluj.

"Întrucât persoana în cauză are calitatea de poliţist, în paralel se efectuează o anchetă internă, conducerea inspectoratului dispunând cercetarea disciplinarea a acestuia", au mai precizat reprezentanţii IPJ Cluj.

