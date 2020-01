Directorul Direcției Contrainformații din cadrul Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI), colonel Tiberiu – Silviu Dumitrache, a fost împuternicit, prin ordin al ministrului afacerilor interne, Marcel Vela, la conducerea DGPI. “Începând cu data de 20 ianuarie 2020, prin ordin al ministrului afacerilor interne, Ion Marcel Vela, a încetat împuternicirea domnului colonel Petru – Răzvan Măgură The post Șef nou la DGPI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.