Șefa ANAF trece la execuția ordinelor: 'Interesul nostru este sa schimbam mecanismul greoi'

Interesul ANAF este să schimbe "mecanismul greoi" al popririlor asupra conturilor bancare ale contribuabililor şi să vină în sprijinul acestora, a declarat, marţi, preşedintele agenţiei, Mihaela Triculescu, în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Senat.

"În ultimul timp, am încercat să venim în sprijinul contribuabililor şi prin ordinul prin care am încercat ca suma poprită să nu mai fie mai mică de 100 lei. Am încercat prin procedura de mediere să aşteptăm ca, în termen de 15 zile, contribuabilul să se prezinte la agenţie în vederea stabilirii unei eşalonări, ca să nu i se mai pună poprire în continuare pe cont. Interesul nostru este să schimbăm mecanismul greoi şi să venim în sprijinul contribuabililor", a afirmat Triculescu.

Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Senat a discutat marţi despre popririle bugetare asupra conturilor bancare personale, fără înştiinţare prealabilă.