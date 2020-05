Șefa ATI de la „Gerota”, marturii dupa externare: Temeți-va de coronavirus. Ca traiești, ca mori, o faci de unul singur. VIDEO

Şefa Secţiei ATI de la Spitalul de Urgenţă „Dimitrie Gerota”, Alida Moise, împuternicită ca manager al acestei unităţi sanitare, a povestit, la Antena 3, prin ce a trecut în timp ce a fost internată din cauza coronavirusului. La o lună de la externare, Alida Moise a mărturisit prin ce a trecut în spital, după ce […] The post Șefa ATI de la „Gerota”, mărturii după externare: Temeți-vă de coronavirus. Că trăiești, că mori, o faci de unul singur. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.