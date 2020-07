Şefa Secţiei AŢI din Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi postează pe contul său de Facebook un mesaj în care vorbeşte despre epuizarea psihică şi fizică a cadrelor medicale de la această secţie. Medicul Corina Manole menţionează în mesajul postat pe reţeaua socială că după încheierea unei ture la ATI, Covid, cadrele medicale au nevoie de […] The post Șefa ATI de la Spitalul Galați: Suntem epuizați fizic și psihic. Medicii au nevoie de oxigen și perfuzii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.