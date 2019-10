Șefa CSM a incalcat legea flagrant. Cum a dat-o de gol un fost ministru al Justiției

Lia Savonea, șefa CSM, este o oportunistă căreia nimic nu-i poate sta în cale când vine vorba despre propriile ei interese. Profitând de o inițiativă a unei colege din CSM, Simona Marcu, care întâmplător face parte și dintre fidelii ei din Consiliu, Savonea a adăugat la propunerile privind modificarea legii ANI și pe cea care îi pune la adăpost averea soțului. În plus, a trimis documentul cu propunerile legislative direct la Senat, deși legea o obligă să le trimită ministerului Justiției, în subordinea căruia se află, CSM neavând drept de inițiativă legislativă.

CSM a fost băgat într-un scandal mediatic chiar de șefa instituției, Lia Savonea. Într-un articol, apărut initial în Europa Liberă, se vorbea despre faptul că CSM vrea să modifice legea ANI, iar printre modificări s-ar afla și cea privind anonimizarea datelor de identificare ale membrilor de familie cu ocazia publicării declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese.

Spre seară, CSM a dat un comunicat de presă din care reiese că, de fapt, propunerea care vizează anonimizarea datelor de identificare ar fi fost introdusă ulterior centralizării propunerilor venite de la instanțele și parchetele din țară. Pe scurt, a fost introdusă chiar de șefa CSM, Lia Savonea.

Însă Lia Savonea nu doar că și-a păcălit propriii colegi, dar a încălcat și legea, trimițând documentul cu propunerile de schimbare a legii ANI direct la Senat. Legal, acest document trebuia să ajungă mai întâi la ministerul Justiției.

Ilegalitatea comisă de Lia Savonea a fost scoasă la lumină de fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, care, până în luna septembrie, a fost și preşedinte al Comisiei Juridice a Senatului. „Eu am dorit simplificarea modului de depunere a declaraţiilor de avere şi de interese. De acestă iniţiativă a auzit CSM-ul, care a întrebat instanţele de judecată cum ar trebui depuse şi completate. Am primit propunerile lor, dar nu le pot face publice, deoarece nu am depus încă iniţiativa legislativă”, a declarat, pentru Europa Liberă, Robert Cazanciuc.

Așadar, inițiativa CSM de modificare a legii ANI se află la Senat, desi legea o obligă pe Lia Savonea să treacă orice inițiativă prin MJ.

Birchall a atenționat-o, Savonea a amenințat-o

Judecătoarea Lia Savonea a declarat joi, pentru stiripesurse.ro, că, la nivelul CSM, se analizează posibilitatea sesizării CCR pe un conflict juridic de natură constituţională.

„Este aproape finalizată o analiză privind posibilitatea de a declanşa conflictul juridic de natură constituțională față de cumulul de acțiuni ale acesteia (Ana Birchall, n.r.) îndreptate împotriva Justiției. Fiind judecător, am o obligație de rezervă, neputându-mă preta la a răspunde la fiecare atac al acesteia asupra Justiției", a declarat Lia Savonea.

Reacția lui Savonea a venit după ce ministrul Justiției Ana Birchall i-a atras atenția, într-o scrisoare, că, nici până în prezent, ministerul pe care îl conduce nu a primit oficial cererea Centrului de Resurse Juridice cu privire la existența unei „foi de parcurs” la nivelul Ministerului, așa cum a cerut la plenul CSM din 17 septembrie.

Din cauza atitudinii sfidătoare față de lege, șefa CSM se află în conflict nu doar cu ministrul justiției, ci și cu colegii săi magistrați, unii dintre ei cerându-i demisia pe fondul scandalului declanșat de modificările la legea ANI.