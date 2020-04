Fosta șefă a Secției ATI din cadrul Spitalului Orăștie, care a demisionat de teama Covid-19, şi-a găsit un nou loc de muncă. Tot în sistemul medical. Lorena Ehim, doctoriţa care a condus secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Municipal Orăştie, dar care a demisionat de teama unei infecţii cu noul coronavirus, s-a angajat […] The post Șefa de ATI care a demisionat de frica coronavirusului a ajuns la un spital suport COVID. FOTO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.