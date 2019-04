Șefa delegației CE in Romania avertizeaza Guvernul: Comisia Europeana are dreptul și obligația sa apere statul de drept

Șeful reprezentanţei Comisiei Europene în România, Angela Cristea, a declarat vineri, la o dezbatere pe tema alegerilor europarlamentare, că statul de drept este un subiect „fierbinte” și că CE este obligată să apere statul de drept prin toate instrumentele pe care le are la îndemână, inclusiv Articolul 7 din tratatul UE.

„Statul de drept, un subiect fierbinte in toata Uniunea Europeana. Aici Comisia Europea are dreptul si obligatia de a fi garant al respectarii tratatelor UE. Ne uitam la instrumentele pe care le avem pentru a proteja statul de drept. De la o simpla evaluare a situatiei in statele membre pentru a vedea calitatea actului de justitie, cat e de independenta justitia, cat este de eficienta, pana la instrumente de tip infringement si pana la acel instrument pe care ne dorim sa nu il folosim deloc, Articolul 7. Uitandu-ne la ce se intampla in UE, desi nu ne-am dorit sa-l folosim, avem această procedura lansata impotriva a doua state membre si atunci ne punem intrebarea daca setul de instrumente este suficient sa protejam statul de drept in UE”, a declarat Angela Cristea, la dezbaterea „Eurosfat 2019”.

La dezbatere participă reprezentanti de la PNL, USR, ALDE, PMP și Pro România. PSD nu a trimis reprezentant.

