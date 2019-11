Șefa DNA Alba, care a clasat dosarul afacerilor lui Dan Barna, iși cere pensionarea, dupa ce cauza a fost redeschisa de șeful DNA

Șefa DNA Alba Iulia, Danusia Boicean, își cere pensionarea din magistratură. Este cea care a clasat, în urmă cu șase luni, dosarul privind afacerile lui Dan Barna, redeschis, la sfârșitul lunii trecute, de șeful DNA, Călin Nistor. Secția pentru procurori a CSM dezbate, joi, cererea de pensionare din funcția de procuror, formulată de șefa DNA The post Șefa DNA Alba, care a clasat dosarul afacerilor lui Dan Barna, își cere pensionarea, după ce cauza a fost redeschisă de șeful DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.