Șefa DSP Suceava demisa, dupa ce a relatat erori in raportarile COVID-19. INSP neaga

Şefa DSP Suceava a fost înlocuită din funcţie, la câteva zile după ce a explicat public că numărul uriaș de infectări COVID-19 din județul supranumit Lombardia României a fost greșit. Manuela Trifan, delegată la şefia instituţiei odată cu apariția focarului de coronavirus, a confirmat marți, într-o discuție avută cu Europa liberă, eliberarea sa din funcție.