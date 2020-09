Șefa Institutului de Medicina Legala Iași, sub control judiciar pentru corupție in legatura cu achizițiile din pandemie

Medicul ieşean Diana Iliescu Bulgaru, directorul Institutului de Medicină Legală (IML) din Iaşi, a fost pus sub acuzare de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), scrie Adevărul. Faptele au legătură cu contractele de achiziție din timpul pandemiei. Diana Bulgaru este și promotoarea unei noi legislații a medicinei legale, care stabilește mandate pe viață pentru șefi. Diana […] The post Șefa Institutului de Medicină Legală Iași, sub control judiciar pentru corupție în legătură cu achizițiile din pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.