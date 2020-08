Șefa opoziției din Belarus a fugit din țara: 'Am ramas o femeie slaba'

Opozanta belarusă Svetlana Tihanovskaia a confirmat marţi într-o înregistrare video că a luat 'decizia dificilă' de a părăsi Belarus, refugiindu-se în Lituania, pe fondul represaliilor declanşate de regim împotriva mişcării de protest după alegerile prezidenţiale de duminică, extrem de contestate, potrivit AFP.

'Am luat această decizie singură şi cred că mulţi mă vor condamna, mulţi mă vor înţelege, mulţi mă vor urî', a spus Tihanovskaia, care în ultimele săptămâni a mobilizat spre surprinderea tuturor mulţimi de oameni împotriva regimului lui Aleksandr Lukaşenko, aflat de 26 de ani la putere în Belarus.

'Am crezut că această campanie (prezidenţială) m-a întărit şi mi-a dat putere să îndur totul. Dar sunt şi fără îndoială am rămas o femeie slabă, aşa cum am fost la început', a spus ea în continuare, cu un chip obosit, într-un video publicat de publicaţia online belarusă Tut.by.

'Copiii sunt cel mai important lucru în viaţă', a adăugat opozanta, al cărei soţ, cunoscutul blogger Serghei Tihanovski, a fost băgat la închisoare de către regimul de la Minsk pentru a-l împiedica să participe la alegerile prezidenţiale.

În timpul campaniei, după ce a luat locul soţului ei în cursa prezidenţială, Tihanovskaia şi-a trimis cei doi copii minori în străinătate, pentru a fi în siguranţă, temându-se de presiunile puterii, după ce primise mai multe ameninţări.

Ministrul lituanian de externe Linas Linkevicius a indicat marţi într-un mesaj pe Twitter că Svetlana Tihanovskaia se află 'în siguranţă' în Lituania, ţară vecină Belarus, unde s-a alăturat copiilor săi, după ce de luni după-amiază nu se mai ştia nimic despre locul în care s-ar putea afla.

După scrutinul de duminică, Tihanovskaia i-a cerut regimului să 'cedeze puterea', contestând rezultatele oficiale care l-au dat învingător pe Aleksandr Lukaşenko, cu 80,08% din sufragii, ei fiindu-i acordate doar 10% din voturi de către Comisia electorală de la Minsk.

Ea a refuzat totuşi să participe la manifestaţii, reprimate cu brutalitate duminică şi luni seara de către forţele de securitate belaruse, care două nopţi la rând au utilizat gloanţe de cauciuc, grenade asurzitoare, procedând la numeroase arestări în rândul protestatarilor de la Minsk.