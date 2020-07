Efect al pandemiei, Australia crește taxele de invațamant universitar pentru științe umaniste și le reduce la specializarile „relevante pentru job”

Guvernul australian a anunțat recent câteva vești proaste pentru viitorii studenți care intenționează să se specializeze în științe umaniste, științe sociale sau drept. Pentru a se înscrie la cursuri precum istorie și filozofie, ar trebui să plătească mai mult decât colegii lor care studiază științele, matematica sau medicina, transmite BBC. În cazul istoriei, de exemplu, […] The post Efect al pandemiei, Australia crește taxele de învățământ universitar pentru științe umaniste și le reduce la specializările „relevante pentru job” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.