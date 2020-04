Efect curios al pandemiei: berea și sucurile raman fara bule

Berea şi băuturile răcoritoare sunt în pericol să îşi piardă acidul, din cauza pandemiei, arată Reuters. Pandemia a dus la reducerea cererii de benzină la pompe cu peste 30% iar dioxidul de carbon folosit pentru băuturi era obţinut în urma procesării etanolului în benzină. Lipsa de cerere pentru etanol a provocat o creştere a preţului The post Efect curios al pandemiei: berea și sucurile rămân fără bule appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.