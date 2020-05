Efectele deciziei CEDO in cazul Kovesi: Augustin Lazar ar putea castiga daune morale si scuze din partea Ministerului Justitiei

Motivarea Curtii de Apel Alba Iulia in procesul in care a respins ca inadmisibila actiunea fostului procuror general al Romaniei, Augustin Lazar, care cerea daune morale de 1 leu si scuze din partea Ministerului Justitiei, este in contradictie cu decizia CEDO din cazul Kovesi contra Romaniei, potrivit unor specialisti in drept consultati de Ziare.com.