Efectele liberalizarii pietei de energie

Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, piata de energie electrica a fos tliberalizata complet. Aceasta schimbare a avut un impact direct asupra consumatorilor si relatiei acestora cu distribuitorii si furnizorii de energie electrica. Astfel, decizia de a liberaliza piata de energie vine in favoarea consumatorilor, oferindu-le posibilitatea de a-si schimba furnizorul de energie. De asemenea, legea permite inclusiv renegocierea contractului aflat in derulare cu actualul furnizor, consumatorii putand beneficia de energie electrica ieftina de la acelasi furnizor. Legea permitea schimbarea furnizorilor de energie electrica in Romania chiar si inainte de data de 1 ianuarie 2018, dar aceasta procedura necesita mai mult timp decat in ...