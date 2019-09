Efectele nimicitoare ale pandemiei va scadea numarul populatiei. Va ajunge si in Romania

Pandemie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Organizatia Mondiala a Sanatati atrage atentia asupra unei pandemii care va secera viata a zeci de milioane de oameni. Prof. dr. Alexandru Rafila, membru Comitetul Executiv al OMS a afirmat ca efectele acestei pandemii vor fi devastatoare si ar putea sa determine o scadere a PIB-ului la nivel mondial cu 5%. Cel mai rau vor fi lovite tarile mai vulnerabile, fara rezerve. Pregatirea pentru pandemie inseamna pregatirea pentru gripa sezoniera, de la an la an, pentru ca in momentul in care virusul sufera mutatii majore, atunci se dezvolta pandemia, ce aduce riscuri uriase, pentru care, la nivel mondial, nu suntem pregatiti. Potrivit OMS, singura solutie pentru preintampinarea acestui dezastru este vaccinarea. Ome ...