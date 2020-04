Efectele pandemiei: Leii se relaxeaza pe sosele altadata intens circulate, in Africa de Sud

Animalele din intreaga lume se bucura din plin de absenta oamenilor, retrasi in izolare pe durata pandemiei. Asa se face ca - in vreme ce in Japonia strazile sunt luate cu asalt de caprioare, iar in Tara Galilor caprele au iesit pe drumurile publice - in Africa de Sud leii sunt cei care se relaxeaza prin locuri in care altadata forfoteau oamenii.