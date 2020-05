Efectele pandemiei: UE introduce conceptul de „identitate electronica publica”

Comisia Europeană a propus miercuri creșterea gradului de digitalizare în UE și, printre instrumentele avansate, a introdus ideea unui ”e-ID”, adică o identitate electronică publică pentru fiecare cetățean european. Propunerea Comisiei, una fără precedent, vine pe fondul căutării de noi soluții pentru susținerea economiilor afectate de criza provocată de coronavirus.Propunerea apare în planul de resuscitare a economiei UE, […] The post Efectele pandemiei: UE introduce conceptul de „identitate electronică publică” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.