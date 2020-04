Efectele pandemiei: Vanzarile de masini noi au scazut cu o treime. Ce se intampla cu Programul Rabla

Piata auto din Romania a inregistrat deja pierderi majore din cauza pandemiei. In martie, vanzarile de masini noi s-au redus cu o treime fata de aceeasi perioada a anului trecut si nu exista nicio garantie ca nu vor contiua sa scada si in aprilie. Ramane de vazut daca Programul Rabla - care de altfel se bucura de un buget record in acest an - va reusi sa tina piata auto romaneasca pe linia de plutire, in perioada imediat urmatoare.