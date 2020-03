Efectele primului mort din Romania din cauza coronavirusului

Fiecare zi aduce statistici ingrijoratoare in criza coronavirusului, fiind contabilizate deja peste 4.000 de decese la nivel mondial. Numarul celor infectati creste cu rapiditate, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii se pregateste pentru declararea pandemiei.

Italia este tara europeana cea mai afectata de noul coronavirus, iar Raed Arafat face apel, aproape in fiecare zi, la romanii care locuiesc acolo, indemanandu-i pe acestia sa nu revina in Romania pentru Sarbatorile Pascale. Totusi, pe plan national, chiar daca au fost infectat 31 de persoane, romanii considera ca inca nu este totul atat de grav si pleaca de la premisa ca vor fi feriti de infectie. Autoritatile nu sunt, totusi, atat de optimiste, chiar de astazi trecandu-se la Scenariul 2 contra epidemiei. Au fost comandate noi teste rapide pentru depistarea Covid-19, meciurile de fotbal se desfasoara fara spectatori, iar cursurile au fost suspendate. Vor urma, cu siguranta, si alte masuri radicale.

Din fericire, inca nu a fost inregistrat niciun deces in Romania, iar ideea ca ”nu mi se poate intampla tocmai mie” continua sa se afle pe buzele multora. Exista si pareri conform carora Romania este o tara binecuvantata, ”gradina Maicii Domnului”, iar noul coronavirus nu va avea ”succes”.

Doar o alta teorie a conspiratiei?

Efectul primului mort in Romania va crea panica – informeaza dcnews.ro -, fireste, abia atunci fiind cu totii convinsi ca trebuie luate in considerare toate regulile care tin la distanta coronavirusul. Varstnicii sunt cei mai expusi noului coronavirus, iar tinerii din Romania ar trebui sa inteleaga ca un contact direct cu acestia le poate face rau. Au ei destule probleme ca sa-i avem noi pe constiinta. Tinerii, in multe cazuri, sunt asimptomatici si le pot cauza probleme medicale grave fara sa stie si, evident, fara sa doreasca asta.

Exista si voci care vad in Covid-19 doar o alta teorie a conspiratiei, insa avertismentele autoritatilor nu trebuie trecute cu vederea. Intreg contextul medical mondial transmite ca situatia este grava si ca totul se poate amplifica, iar responsabilizarea fiecarui individ este o prioritate.

